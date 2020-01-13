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Общество

11:09

Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое интервью

за рубежом общество

Фото: ТАСС/EPA/NIC BOTHMA

Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое интервью на телевидении, если им не разрешат отказаться от обязанностей членов британской королевской семьи, сообщает "Газета.ру".

Они уже связывались с крупными американскими телеканалами ABC, NBC и CBS, а также с телеведущей Опрой Уинфри. Отмечается, что британская монархия не хочет, чтобы их "грязное белье" было обнародовано.

По данным источника, герцоги Сассекские собираются поделиться своей историей. В частности, речь идет о том, что герцогиня вынуждена о "многом молчать". Супруги также столкнулись с расизмом и сексизмом в своей семье.

9 января стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи и сконцентрироваться на запуске благотворительной организации. Это разочаровало королеву и других членов семьи.

Британский телеведущий Пирс Морган сравнил пару с семейством Кардашьян. Его недовольства в том числе связаны с тем, что герцоги Сассекские не уведомили о своем намерении даже королеву Елизавету II.

Фигуры пары исключили из раздела экспозиции, посвященной королевской семье, в лондонском отделении музея мадам Тюссо. Представители музея уточнили, что фигуры планируют вернуть в выставочное пространство позже, поскольку их значимость все еще неизменна.

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