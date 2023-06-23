Принц Гарри планировал записать подкаст с Путиным и Трампом о детских травмах – СМИ

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Принц Гарри планировал записать серию подкастов с высокопоставленными людьми об их детстве. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, герцог Сассекский обсуждал с продюсерами и продюсерскими компаниями идеи для собственной серии подкастов, но ни одна из них не была воплощена в жизнь. Отмечается, что он хотел поговорить о ранних годах и о влиянии детского опыта на взрослую жизнь с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Марком Цукербергом.

"Практичность этих идей Гарри кажется в лучшем случае сомнительной, учитывая, что такие люди, как Путин и Цукерберг, редко дают обширные интервью на темы, которыми они увлечены, не говоря уже о своем воспитании и детских травмах", – заявила журналистка Bloomberg Эшли Карман.

Как передает Карман, принц Гарри также предлагал продюсерам подкаст об отцовстве и об общественных проблемах.

Ранее сообщалось, что принц Гарри оказался самым популярным у американцев членом британской королевской семьи. Его деятельность одобряет треть опрошенных жителей США из 36 штатов.

Также, по информации СМИ, его супруга Меган Маркл может заключить сделку с французским модным домом Dior. Голливудское PR-агентство William Morris Endeavor во главе с менеджером Ари Эмануэлем хотят изменить имидж Маркл, сделать его "более респектабельным".

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