Daily Mail: принцу Гарри грозит депортация из США после победы Трампа на выборах

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Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри оказался под угрозой депортации из США после победы Дональда Трампа на президентских выборах, пишет Daily Mail.

В материале издания утверждается, что иммиграционные документы принца Гарри могут вскоре обнародовать. Сам он окажется под угрозой депортации, так как администрация действующего президента США Джо Байдена больше не сможет защищать его.

В свою очередь, аналитический центр Heritage Foundation вознамерился опубликовать данные принца уже давно, но не мог обойти запрет Байдена.

Визовый статус принца Гарри впервые поставили под сомнение после его признания в мемуарах об употреблении различных наркотиков в рекреационных целях. По правилам эта информация должна была быть представлена в его иммиграционных документах.

Контролирующее въезд иностранцев агентство отказалось раскрыть сведения о Гарри. Тогда Heritage Foundation подал в суд на министерство внутренней безопасности США, но суд отклонил требование опубликовать записи.

"Если администрация Трампа опубликует записи принца Гарри, это будет в интересах американского народа. Гарри должен быть привлечен к ответственности", – заявил директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при Heritage Foundation Нил Гардинер.

В апреле текущего года принц Гарри официально сменил место жительства и переехал в США. Также изменения были внесены в реестре благотворительной организации Travalyst Limited, где принц Гарри указан как "лицо со значительным контролем". Соответствующие правки вступили в силу 29 июня 2023 года, однако информация появилась в публичном доступе лишь 15 апреля.