Daily Mail: принц Гарри и Меган Маркл купили дом в Португалии

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл купили дом в Португалии, сообщает издание Daily Mail.

Где именно находится дом, не уточняется. Известно, что герцог и герцогиня Сассекские решили приобрести недвижимость в чужой стране после того, как в начале прошлого года король Карл III выселил их из коттеджа Фрогмор в графстве Виндзор.

Кроме того, покупка жилья в Португалии позволит супругам путешествовать по странам Шенгенской зоны без ограничений.

Сейчас основным жилищем принца Гарри и Меган Маркл является особняк в Монтесито стоимостью примерно 25,3 миллиона долларов.

Ранее королевская семья не стала поздравлять сына Маркл и принца Гарри с днем рождения. Журналисты отметили, что представители правящей фамилии попросту проигнорировали праздник сына пары Арчи, которому 6 мая исполнилось пять лет.

Традиционно Карл III, королева Камилла, Кейт Миддлтон и принц Уильям публикуют на своих официальных страницах в соцсетях фотографию именинника из членов семьи в день его рождения.

