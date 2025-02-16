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16 февраля, 17:45

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Daily Mail: принцу Гарри грозит уголовное преследование в США

Принцу Гарри грозит уголовное преследование в США – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Evan Agostini

Принцу Гарри грозит уголовное преследование в Соединенных Штатах, передает газета The Daily Mail со ссылкой на источники.

"(Президент США. – Прим. ред.) Дональд Трамп по-прежнему убежден, что принцу Гарри грозит уголовное преследование, если будет установлено, что он солгал об употреблении наркотиков в заявлении на визу", – говорится в публикации.

Согласно американскому законодательству, человеку, солгавшему об употреблении запрещенных веществ в заявлении на визу, может грозить до пяти лет тюрьмы, штраф или депортация.

По информации издания, Трамп не станет депортировать принца Гарри, однако планирует поддержать возможное судебное преследование.

Визовый статус принца Гарри впервые поставили под сомнение после его признания в мемуарах об употреблении различных наркотиков в рекреационных целях.

Тогда аналитический центр Heritage Foundation вознамерился опубликовать данные принца, однако контролирующее въезд иностранцев агентство отказалось раскрыть сведения о Гарри. Тогда Heritage Foundation подал в суд на министерство внутренней безопасности США, но суд отклонил требование опубликовать записи.

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