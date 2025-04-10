Telegraph: принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом

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Британский принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом. Он побывал в одной из клиник Львова, сообщает газета Telegraph.

"Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат", – говорится в сообщении.

При этом о поездке принца Гарри стало известно после того, как он покинул Украину.

Ранее СМИ сообщили, что визовый статус принца Гарри впервые поставили под сомнение после его признания в мемуарах об употреблении различных наркотиков в рекреационных целях.

Тогда аналитический центр Heritage Foundation вознамерился опубликовать данные принца, однако контролирующее въезд иностранцев агентство отказалось раскрыть сведения о Гарри. Тогда Heritage Foundation подал в суд на министерство внутренней безопасности США, но суд отклонил требование опубликовать записи.

Согласно американскому законодательству, человеку, солгавшему об употреблении запрещенных веществ в заявлении на визу, может грозить до пяти лет тюрьмы, штраф или депортация. В связи с этим принцу Гарри грозит уголовное преследование в США.

