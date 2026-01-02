Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юге Мексики

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в мексиканском штате Герреро на юге Мексики, сообщает национальная сейсмологическая служба страны в соцсети Х.

По данным службы, подземные толчки начались в 07:58 по местному времени (16:58 по московскому времени. – Прим. ред.) в 15 километрах к юго-востоку от Сан-Маркоса. Их очаг залегал на глубине 10 километров.

После уведомлений о случившемся президент Мексики Клаудия Шейнбаум прервала ежедневную пресс-конференцию, ее трансляция велась на YouTube.

"Пока, по всей видимости, серьезных разрушений нет, но мы будем ждать отчета из Герреро. В случае Мехико по итогам первого облета вертолетов в соответствии с протоколами также сообщается об отсутствии повреждений", – сообщила она в ходе конференции, которая была восстановлена позднее.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на юго-востоке острова Тайвань. Эпицентр находился в уезде Тайдун. Их очаг залегал на глубине 11,9 километра.