16 февраля, 20:13

Происшествия

Родственников исполнителя теракта в "Крокусе" потребовали лишить гражданства РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гособвинение направило ходатайство во 2-й Западный окружной военный суд о лишении российского гражданства родственников одного из исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника слушания.

По словам инсайдера, речь идет об Исроиле Исломове и его сыновьях Диловаре и Аминчоне. Все трое являются родственниками Шамсидина Фаридуни (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Вместе с тем прокурор потребовал лишить гражданства РФ Алишера Касимова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который сдавал квартиру четверым непосредственным исполнителям диверсии, и конфисковать его жилье в пользу государства.

Данные сведения подтвердил адвокат потерпевших Даниэль Готье, подчеркнувший, что у обвинения есть все основания для лишения гражданства четверых фигурантов дела.

Прения сторон в закрытом режиме начались в понедельник, 16 февраля. В рамках слушания гособвинение запросило пожизненное заключение непосредственным исполнителям теракта, включая Фаридуна, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Муродали Рачабализоды (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В свою очередь, для остальных 15 фигурантов, в числе которых Исломовы, Касимов, Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвинение запросило сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по людям и устроили пожар. В результате трагедии погибли 150 человек.

Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В число обвиняемых вошли как исполнители преступления, так и их пособники.

Следственный комитет России восстановил всю цепочку событий, предшествовавших теракту. Выяснилось, что преступление было спланировано украинскими спецслужбами с целью дестабилизировать работу государственных органов и расшатать внутриполитическую обстановку страны.

Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
судыпроисшествия

