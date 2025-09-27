Умер еще один пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дмитрий Сараев, пострадавший при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", скончался после длительного лечения, заявил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

По словам юриста, во время стрельбы Сараев получил ранение в спину. После его смерти общее число погибших достигло 150.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание.

Уголовное дело о теракте в концертном зале против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть исполнители теракта и их пособники.

Как рассказал один из участников судебного процесса, двое мужчин во время атаки на концертный зал смогли ненадолго нейтрализовать одного из террористов, что дало возможность группе людей уйти.