Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 13:32

Происшествия

Умер еще один пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дмитрий Сараев, пострадавший при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", скончался после длительного лечения, заявил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

По словам юриста, во время стрельбы Сараев получил ранение в спину. После его смерти общее число погибших достигло 150.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание.

Уголовное дело о теракте в концертном зале против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть исполнители теракта и их пособники.

Как рассказал один из участников судебного процесса, двое мужчин во время атаки на концертный зал смогли ненадолго нейтрализовать одного из террористов, что дало возможность группе людей уйти.

Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Читайте также


Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика