ТАСС: организаторы концерта "Пикника" в "Крокусе" не уведомили полицию о мероприятии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Организаторы концерта группы "Пикник", во время которого произошел теракт, не уведомили заранее полицию Красногорска о том, что это мероприятие пройдет в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что обращение о проведении концерта поступило не заблаговременно. Несмотря на это, кинологи успели обследовать площадку и прилегающую к ней территорию. Кроме того, к концертному залу был приближен пеший наряд ППС, который встретился с представителями службы безопасности "Крокуса" и организовал с ними взаимодействие.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Напавшие открыли стрельбу по людям, пришедшим на концерт, и подожгли здание. В результате ЧП погибли 149 человек, 1 пропал без вести. 609 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

По версии следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины для дестабилизации политической ситуации в России. Некоторые фигуранты прибыли в страну из-за границы.

4 августа стало известно, что военный суд еще на полгода продлил срок ареста 19 исполнителям и соучастникам теракта. Они будут находиться под стражей до 7 января 2026 года. Кроме того, трое из четырех исполнителей признали вину, один признал ее частично.