ТАСС: около 70 жертв теракта в "Крокусе" погибли от пожара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти половина жертв теракта в "Крокус Сити Холле" погибла в результате пожара в концертном зале. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела.

В документах говорится, что от опасных факторов пожара скончались около 70 человек из 149. У них не обнаружили огнестрельных и прочих ранений. В качестве причины смерти указывается ожог верхних дыхательных путей в сочетании с отравлением угарным газом. Остальные погибли от огнестрельных ранений либо причину их смерти не удалось установить.

Согласно материалам, в общей сложности во время теракта опасности подверглись 1 971 посетитель концертного зала. Из этих людей почти 1,7 тысячи в дальнейшем не обращались в больницу.

Ранее власти Таджикистана объявили в розыск фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Уменджона Солиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В этой стране он обвиняется в разбое.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание. В результате погибли 149 человек, 1 пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.

По данным следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к теракту началась за несколько месяцев до его совершения. Ряд фигурантов прибыли в РФ из-за рубежа.