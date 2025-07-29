Таджикистан объявил в розыск фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Уменджона Солиева

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Таджикистана объявили в розыск фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Уменджона Солиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом в беседе с ТАСС заявил адвокат Игорь Трунов, чья компания представляет интересы 115 потерпевших.

Юрист отметил, что в Таджикистане он обвиняется в разбое. Трунов уточнив, что Солиев отвечал за вооружение непосредственных исполнителей теракта.

Также Трунов добавил, что все фигуранты дела покинули территорию РФ до совершения диверсии, скрывшись в Турции. По его словам, правоохранительные органы республики могут их экстрадировать российским следователям.

В число разыскиваемых входит брат исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В настоящее время он находится в Турции, где жил до объявления в розыск.

По версии следствия, он является членом организации "Исламское государство" (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Правоохранители также установили, что брат Файзова скрывал у себя еще двух участников теракта – Саидакрами Раджабализода и Шамсидина Фаридуни (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) – до того, как они прибыли в Москву.

Причем последний уже ранее имел судимость в Таджикистане за преступления против половой неприкосновенности.

Помимо этого, добавил Трунов, органы Таджикистана разыскивают девять человек под различными именами и псевдонимами из Таджикистана и Кыргызстана. Один из них, оружейник Зубайдулло Исмоилов, был судим в Таджикистане за публичные призывы к изменению конституционного строя.

Имена других фигурантов дела не разглашаются в интересах следствия, заключил юрист.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 149 человек, 1 пропал без вести, ранения и травмы разной степени тяжести получили 609 граждан.

Общий ущерб от случившегося составил примерно 6 миллиардов рублей. Потерпевшими по делу были признаны не менее семи юридических лиц, среди которых АО "Крокус Интернэшнл", ООО "Сервис Холл", ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), Т2 Мобайл, ООО "Видео Ленд", ООО "МСМ" и ООО "С-Сервис".

По версии следствия, теракт был реализован по заказу украинских властей для дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к нему началась за несколько месяцев до его совершения. Некоторые фигуранты дела прибыли в страну из-за границы.

