Не менее 7 юрлиц признаны потерпевшими по делу о теракте в Крокусе

Фото: ТАСС/РБК/ Андрей Любимов

Не менее семи юридических лиц, включая нескольких операторов связи, признаны потерпевшими по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

В списке потерпевших значатся АО "Крокус Интернэшнл", ООО "Сервис Холл", ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), Т2 Мобайл, ООО "Видео Ленд", ООО "МСМ" и ООО "С-Сервис".

Причем именно две последние компании организовали концерт группы "Пикник" и подготовили помещение концертного зала. В свою очередь, ООО "Видео Ленд" обеспечило мероприятие видеооборудованием, а ООО "Сервис Холл" арендовало помещение, где располагался ресторан "Бэкстэйдж".

МТС и Т2 Мобайл арендовали площади для размещения систем мобильной связи, указывается в материалах. АО "Крокус Интернэшнл" является владельцем сгоревшего здания.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.

По данным следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к нему началась за несколько месяцев до его совершения. Некоторые фигуранты дела прибыли в РФ из-за рубежа.

В конце июля началась реконструкция внешней части третьего павильона "Крокус Экспо", в состав которого входит концертный зал "Крокус Сити Холл". Объявившая о работах компания Crocus Group пояснила, что первоначальный внешний облик здания важно вернуть из-за расположенных рядом объектов с высокой посещаемостью. При этом окончательного решения о судьбе "Крокус Сити Холла" пока не принято.