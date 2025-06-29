Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские спецслужбы организовали и заказали теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", заявили обвиняемые в преступлении. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились в ТАСС.

Один из четырех исполнителей теракта рассказал, что из разговора своих подельников он узнал, что заказчиком теракта была государственная структура Украины и что им теперь необходимо добраться до границы между Россией и Украиной, а затем пересечь ее.

Координатор должен был дать им дальнейшие указания, как добраться до Киева, где им обещали дать по 1 миллиону рублей. По словам фигуранта дела, украинские власти создали бы для них специальный коридор, но сначала требовалось пересечь границу.

"Я понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками", – отметил один из обвиняемых на допросе.

Кроме того, непосредственными организаторами по заказу Украины были члены движения "Вилаят Хорасан" (запрещено в РФ, является частью террористической организации "Исламское государство", также запрещенной в РФ). Из показаний обвиняемых в терроризме следует, что для исполнителей специально создавали легенду, чтобы теракт выглядел как исключительно в интересах запрещенной террористической организации.

"Сайфулло (куратор террористов. – Прим. ред.) прислал Фаридуни (Шамсидин, внесен с перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. – Прим. ред.) голосовое сообщение в Telegram, в котором призвал помогать Украине, поскольку Украина воюет с Россией, которая является врагом для мусульман. Когда мы поняли, что являемся исполнителями заказа Украины, то решили не отказываться от совершения теракта, так как Сайфулло предложил нам много денег", – отметил обвиняемый Саидокрами Рачаболизод (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

По данным СКР, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в РФ. Уголовное дело было заведено в отношении 19 обвиняемых, все материалы направлены прокуроры для передачи в суд. При этом в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.

