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23 июня, 17:05

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СК: теракт в "Крокус Сити Холле" был совершен по заказу Киева

Теракт в "Крокус Сити Холле" был совершен по заказу Киева – СК

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Теракт в "Крокус Сити Холле" был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В настоящий момент расследование завершено. Уголовное дело было заведено в отношении 19 обвиняемых (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга):

  • Шамсидина Фаридуни;
  • Далерджона Мирзоева;
  • Мухаммадсобира Файзова;
  • Саидокрами Муродали Рачабализоды;
  • Шахромджона Гадоева;
  • Зубайдулло Исмоилова;
  • Хусейна Хамидова;
  • Мухаммада Зоира Шарипзоды;
  • Якубджони Давлатхона Юсуфзоды;
  • Назримада Лутфуллои;
  • Джумахона Курбонова;
  • Хусена Медова;
  • Джабраила Аушева;
  • Алишера Касимова;
  • Умеджона и Мустакима Солиевых;
  • Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых.

Дело направлено прокурору для передачи в суд. При этом в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.

Члены запрещенной в России террористической организации "Вилаят Хорасан", а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются по статьям:

  • "Террористический акт";
  • "Содействие террористической деятельности";
  • "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности";
  • "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации";
  • "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов";
  • "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств";
  • "Незаконное изготовление оружия;
  • "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств";
  • "Приготовление к террористическому акту";
  • "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ".

По данным следствия, подготовка к теракту началась за несколько месяцев до его совершения. Ряд фигурантов прибыли в РФ из-за рубежа, там они проходили первоначальную подготовку. Некоторые находились в стране и осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления, подчеркнуло ведомство.

"Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации", – говорится в сообщении.

После этого оно было перевезено в Каспийск, откуда доставлено в Московский регион перед терактом.

В СК отметили, что после теракта исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Некоторые пособники получили указания от организаторов покинуть территорию России, однако также были задержаны при попытке пересечения границы.

Несколько обвиняемых также планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в Каспийске Дагестана, однако это преступление было предотвращено.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. В тот день террористы открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.

По делу о теракте были арестованы четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший боевикам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.

22 марта 2025 года СК объявил о завершении следственных мероприятий с 19 обвиняемыми в совершении теракта. Потерпевшими по делу проходили 2 307 человек.

Мемориал в память о жертвах теракта в "Крокусе" открыли в Красногорске

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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