СК: теракт в "Крокус Сити Холле" был совершен по заказу Киева

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Теракт в "Крокус Сити Холле" был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В настоящий момент расследование завершено. Уголовное дело было заведено в отношении 19 обвиняемых (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга):



Шамсидина Фаридуни;

Далерджона Мирзоева;

Мухаммадсобира Файзова;

Саидокрами Муродали Рачабализоды;

Шахромджона Гадоева;

Зубайдулло Исмоилова;

Хусейна Хамидова;

Мухаммада Зоира Шарипзоды;

Якубджони Давлатхона Юсуфзоды;

Назримада Лутфуллои;

Джумахона Курбонова;

Хусена Медова;

Джабраила Аушева;

Алишера Касимова;

Умеджона и Мустакима Солиевых;

Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых.

Дело направлено прокурору для передачи в суд. При этом в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.

Члены запрещенной в России террористической организации "Вилаят Хорасан", а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются по статьям:



"Террористический акт";

"Содействие террористической деятельности";

"Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности";

"Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации";

"Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов";

"Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств";

"Незаконное изготовление оружия;

"Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств";

"Приготовление к террористическому акту";

"Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ".

По данным следствия, подготовка к теракту началась за несколько месяцев до его совершения. Ряд фигурантов прибыли в РФ из-за рубежа, там они проходили первоначальную подготовку. Некоторые находились в стране и осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления, подчеркнуло ведомство.

"Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации", – говорится в сообщении.

После этого оно было перевезено в Каспийск, откуда доставлено в Московский регион перед терактом.

В СК отметили, что после теракта исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Некоторые пособники получили указания от организаторов покинуть территорию России, однако также были задержаны при попытке пересечения границы.

Несколько обвиняемых также планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в Каспийске Дагестана, однако это преступление было предотвращено.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. В тот день террористы открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.

По делу о теракте были арестованы четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший боевикам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.

22 марта 2025 года СК объявил о завершении следственных мероприятий с 19 обвиняемыми в совершении теракта. Потерпевшими по делу проходили 2 307 человек.