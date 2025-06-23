СК: теракт в "Крокус Сити Холле" был совершен по заказу Киева

23 июня, 17:05Происшествия
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Теракт в "Крокус Сити Холле" был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
В настоящий момент расследование завершено. Уголовное дело было заведено в отношении 19 обвиняемых (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга):
- Шамсидина Фаридуни;
- Далерджона Мирзоева;
- Мухаммадсобира Файзова;
- Саидокрами Муродали Рачабализоды;
- Шахромджона Гадоева;
- Зубайдулло Исмоилова;
- Хусейна Хамидова;
- Мухаммада Зоира Шарипзоды;
- Якубджони Давлатхона Юсуфзоды;
- Назримада Лутфуллои;
- Джумахона Курбонова;
- Хусена Медова;
- Джабраила Аушева;
- Алишера Касимова;
- Умеджона и Мустакима Солиевых;
- Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых.
Дело направлено прокурору для передачи в суд. При этом в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.
Члены запрещенной в России террористической организации "Вилаят Хорасан", а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются по статьям:
- "Террористический акт";
- "Содействие террористической деятельности";
- "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности";
- "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации";
- "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов";
- "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств";
- "Незаконное изготовление оружия;
- "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств";
- "Приготовление к террористическому акту";
- "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ".
По данным следствия, подготовка к теракту началась за несколько месяцев до его совершения. Ряд фигурантов прибыли в РФ из-за рубежа, там они проходили первоначальную подготовку. Некоторые находились в стране и осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления, подчеркнуло ведомство.
"Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации", – говорится в сообщении.
После этого оно было перевезено в Каспийск, откуда доставлено в Московский регион перед терактом.
В СК отметили, что после теракта исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Некоторые пособники получили указания от организаторов покинуть территорию России, однако также были задержаны при попытке пересечения границы.
Несколько обвиняемых также планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в Каспийске Дагестана, однако это преступление было предотвращено.
Теракт произошел 22 марта 2024 года. В тот день террористы открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.
Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.
По делу о теракте были арестованы четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший боевикам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.
22 марта 2025 года СК объявил о завершении следственных мероприятий с 19 обвиняемыми в совершении теракта. Потерпевшими по делу проходили 2 307 человек.
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