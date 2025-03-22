СК: за организацией теракта в "Крокусе" стоят спецслужбы недружественного государства

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За планированием и организацией теракта в концертном зале "Крокус сити холл" стоят спецслужбы недружественного государства. Целью этих действий была дестабилизация обстановки в России, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Следствие также установило, что для совершения теракта были привлечены члены международной террористической организации. При этом шестеро граждан из Средней Азии, которые занимались непосредственно организацией теракта, были заочно арестованы и объявлены в розыск. Установлено, что в настоящий период они находятся за рубежом.

Также следователи выяснили, что именно эти лица занимались вербовкой исполнителей теракта – Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Под их же контролем было организовано их обучение, которое проводилось за границей.

Вместе с тем СК завершил следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении теракта в концертном зале. В настоящий период они знакомятся с материалами дела, после чего его их планируется передать в суд.

Также ведомство объявило в розыск лиц, которые помогали организаторам теракта в найме жилья, обеспечивали исполнителей транспортом, оружием и финансировали их.

Кроме того, следствие детально восстановило хронологию действий соучастников во время подготовки к теракту, а также непосредственно в момент нападения на посетителей концертного зала и при попытке скрыться. Каждое их действие удалось установить вплоть до задержания сотрудниками правоохранительных органов.

"Собранная совокупность доказательств позволяет сделать вывод о причастности фигурантов к инкриминируемым преступлениям. После завершения ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые предстанут перед судом", – резюмировала Петренко.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года, когда террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу арестованы 12 фигурантов – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.