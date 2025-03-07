В США задержан причастный к теракту в "Крокус Сити Холле"

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Министерство юстиции США заявило о задержании Мохаммада Шарифуллы, который подозревается в причастности к планированию теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Как указано в документе, Шарифулла, являющийся членом ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), признался в даче инструкций потенциальным исполнителям нападения по использованию автоматического огнестрельного оружия. Кроме того, он опознал среди задержанных в России тех, кого он инструктировал, отметили в Минюсте.

Помимо этого, мужчине предъявлено обвинение в участии в боевых действиях против войск США в Афганистане и нападении на американских военных, написано в пресс-релизе.

СК России завершил следственные действия по уголовному делу о теракте к "Крокус Сити Холле" менее чем за год. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами, сказал ранее председатель СК Александр Бастрыкин.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате нападения погибли 145 человек.

По уголовному делу арестованы 12 фигурантов – четверо нападавших, трое продавших им автомобиль, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.

Арест четырем исполнителям теракта продлен до 24 марта 2025 года.