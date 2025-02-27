Бизнесмен Агаларов оценил потери от теракта в "Крокус Сити Холле" в 150–200 млн долларов

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Ущерб от теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, нанесенный Crocus Group, составляет 150–200 миллионов долларов. Об этом РИА Новости сообщил президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

"Когда зал строился 15 лет назад, на него было потрачено около 70 миллионов долларов. Сегодня от него ничего не осталось. Можно пересчитать со всей инфляцией, курсом доллара – ущерб непосредственно самого концертного зала миллионов 100. Я думаю, примерно столько же и ущерб торгового центра от потери посещаемости", – сказал предприниматель.

Как заявил бизнесмен, теракт оказал "разрушительный эффект" для всей Crocus Group, поскольку работа всех объектов была парализована, а их посещаемость после трагедии снизилась. По словам Агаларова, "Крокус Сити Холл" добавлял всему "Крокус Сити" 6–7 тысяч посетителей ежедневно. Он отметил, что теракт стал огромной трагедией для людей, которые пострадали и потеряли близких.

Агаларов также прокомментировал обвинения в адрес своей семьи на фоне трагедии в концертном зале. Бизнесмен назвал их несправедливыми и призвал дождаться обнародования всех фактов. Предприниматель обратил внимание, что суд признал Crocus Group пострадавшей стороной.

"Мы все это ощущали как личную трагедию. К тебе пришли домой, расстреляли людей, сожгли твой дом. Об этом вспоминаешь с ужасом и огромной скорбью", – отметил Агаларов.

Как сообщил президент Agalarov Development, компания оказала финансовую помощь 300 пострадавшим семьям через фонд Муслима Магомаева, куда перечислила 100 миллионов рублей. Кроме того, 40 миллионов рублей в фонд направили другие компании и люди, добавил бизнесмен.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года, когда террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.

Уголовное дело о теракте в концертном зале против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. Следствие будет продолжаться до 22 мая 2025 года. В числе обвиняемых, которых это коснется, есть исполнители теракта и их пособники.

Между тем на месте теракта строится мемориал жертвам трагедии в "Крокус Сити Холле". Его откроют в день годовщины происшествия – 22 марта.