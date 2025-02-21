Мемориал погибшим во время теракта в "Крокус Сити Холле" откроется 22 марта

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Мемориал жертвам теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" откроют в день годовщины трагедии – 22 марта. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе концертного зала.

В настоящее время строительство мемориала уже началось. Перед зданием "Крокуса" появилась конструкция из металла, которая является основой памятника. Как рассказали собеседники агентства, возведением мемориала занимаются собственники здания, принадлежащего Crocus Group.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года, когда террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.

По данному делу арестованы 12 фигурантов – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.

19 февраля Басманный суд Москвы продлил арест четырем исполнителям теракта. Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей и СМИ режиме.