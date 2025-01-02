Anadolu: связанным с исполнителями теракта в "Крокусе" боевикам грозит 15 лет тюрьмы

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Генпрокуратура Стамбула запросила от 7 до 15,5 года тюрьмы для пяти иностранцев, которые обвиняются в контактах с исполнителями теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", передает агентство Anadolu.

Как утверждают журналисты, речь идет о таких подозреваемых, обвиняемых в членстве в группировке "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ), как Хофизджон Усмонов, Мутеулло Усоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед.

Согласно информации агентства, обвиняемые поддерживали связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле" Фаридуном Шамсиддиновым и Сайдакрами Раджабализода (оба внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

Как указано в обвинительном заключении, Хофизджон проживал с Фарудини в квартире в районе Авджылар в Стамбуле, которая считалась безопасной квартирой ИГ, указано в публикации Anadolu. Также, по данным агентства, обвиняемые укрывались в квартире в районе Эсенъюрт.

Кроме того, Anadolu привело переписку Асоева с одним из исполнителей теракта. В частности, Асоев предложил заложить взрывное устройство в ТЦ Vegas. Террористов обещали обеспечить бомбой, а за теракт планировали заплатить 800 тысяч рублей.

Однако, предположительно, исполнитель теракта в переписке высказал опасения, что его поймают и убьют. Тогда собеседник заверил его в обратном, говорится в материале Anadolu.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.

По данному делу арестованы 12 фигурантов – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.