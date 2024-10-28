Дело возбуждено против благодарившего преступников за теракт в "Крокусе" смолянина

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Следователи возбудили уголовное дело о призывах к терроризму в отношении жителя Смоленской области, который выразил солидарность с преступниками, устроившими теракт в "Крокус Сити Холле", и благодарил их, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, задержанным является 46-летний житель Темкинского района, который придерживается радикальных взглядов. В службе уточнили, что мужчина состоял в украинских сообществах, контролируемых СБУ и распространяющих недостоверную информацию о ходе спецоперации. Когда он узнал о теракте, произошедшем в концертном зале, начал обсуждать случившееся в чате одной из подобных площадок.

"Житель региона выражал солидарность террористам, утверждал о необходимости захвата заложников, призывал украинскую власть использовать трагедию в качестве повода для выдвижения политических условий российской стороне. В дни общенационального траура 46-летний мужчина благодарил террористов за содеянное", – рассказали сотрудники ведомства.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек. Позже суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги и еще двух мужчин.

В дальнейшем суд продлил срок ареста пятерым фигурантам дела. По данным СМИ, они обеспечивали террористов оружием.

В сентябре журналисты выяснили, что фигурантами дела о трагедии в "Крокусе" также стали ЧОП и подрядные организации.