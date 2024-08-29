ТАСС: пятеро фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обеспечивали нападавших оружием

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Пятеро фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" обеспечивали нападавших оружием, сообщил источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС.

Речь идет о Гадоеве Ш. Н., Исмоилове З. А., Солиеве М. А., Солиеве У. А. и Хамидове Х. А., которые были задержаны на территории Каспийска и других регионов Дагестана 31 марта.

Изначально меру пресечения им избрали в Дагестане, но для ее продления обвиняемых доставили в Москву, уточнил собеседник издания. До этого пятерым фигурантам уже продлили арест. Они останутся под стражей до 1 декабря.



Трагедия в "Крокусе" случилась 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек. Позже суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

