Суд продлил меру пресечения фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы продлил арест еще пятерым фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

Срок содержания под стражей на три месяца продлили Гадоеву Ш. Н., Исмоилову З. А., Солиеву М. А., Солиеву У. А., Хамидову Х. А. Они останутся под арестом до 1 декабря 2024 года.

Трагедия в "Крокусе" случилась 22 марта, когда неизвестные с оружием открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

По мнению Генеральной прокуратуры, теракт стал возможен во многом из-за допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти. Например, автоматические системы пожаротушения не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей.

