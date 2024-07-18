Системы пожаротушения в "Крокусе" не были предназначены для тушения поджогов с ЛВЖ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Автоматические системы пожаротушения в "Крокус Сити Холле" не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), заявили директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов на пресс-конференции в "Российской газете".

По его словам, обязательные требования противопожарной безопасности написаны без учета террористических актов и умышленных поджогов. Воронов добавил, что при поджоге террористы применили либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Неизвестные начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек.

Всего по уголовному делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Из отправленных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им машину, а также сдавший преступникам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По данным следователей, один из последних должен был предоставить финансы для подготовки преступления.

Решен вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта. Сроки его появления зависят от процесса восстановления сгоревшего здания. Власти Подмосковья находятся в контакте с потерпевшими семьями и собственником по данному вопросу, указал губернатор Московской области Андрей Воробьев.