МИД РФ: финансовый след теракта в "Крокусе" ведет к зарубежным заказчикам

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Финансовый след атаки на "Крокус Сити Холл" ведет к зарубежным заказчикам и организаторам теракта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, расследование пока не окончено, однако уже очевидно, куда ведет финансовый след.

"Чудовищный теракт <...> вновь продемонстрировал миру опасность террористической угрозы и беспощадность тех, кто за ней стоит", – цитирует ТАСС, ссылаясь на статью дипломата в журнале "Финансовая безопасность".

Трагедия в "Крокусе" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Из отправленных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По информации следствия, один из последних должен был предоставить финансы для подготовки теракта.

Следователи считают, что исполнители и пособники террористов связаны с украинскими националистами. Так, именно из этой страны причастные к атаке на "Крокус" получали денежные переводы и криптовалюту.

