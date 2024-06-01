По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" проходят 20 обвиняемых

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По делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы, еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых, передает РИА Новости.

Ранее из этого же документа стало известно, что более 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими. Еще 800 человек допросили в качестве свидетелей.

Более того, в рамках дела о теракте в "Крокусе" проведено свыше 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено больше 650 судебных экспертиз.

До этого стало известно, что следователи после теракта завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали двое сотрудников "Крокус Сити Холла". Им предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде.

Теракт в "Крокус Сити Холле" случился 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь по посетителям, после чего спровоцировали пожар. Согласно последним данным, в результате нападения погибли 145 человек.

Столичный суд отправил под стражу 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По информации следствия, последний должен был предоставить финансы для подготовки теракта.