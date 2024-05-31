Дело об оказании небезопасных услуг заведено после теракта в "Крокус Сити Холле"

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Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели следователи после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сказано в постановлении суда против одного из обвиняемых в самом теракте, передает РИА Новости.

Согласно тексту документа, это дело будет объединено в одно производство с делом, возбужденным по статье о теракте от 25 марта 2024 года. При этом не уточняется, числятся ли в рамках него подозреваемые или обвиняемые. Статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее защита пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" подала в Следственный комитет (СК) РФ заявление после появления информации о том, что пожар в здании мог стремительно разгореться из-за использованных легковоспламеняющихся материалов при отделке материалов. Его подписали 19 родственников пострадавших и погибших при теракте.

До этого пострадавшие направили в СК коллективное заявление от имени 11 потерпевших. В нем они просили следователей возбудить в отношении владельцев уголовное дело по статье о несоблюдении требований безопасности.

При этом сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов сообщил, что эвакуационные выходы в "Крокусе" работали штатно, однако люди в попытке спастись натыкались на запертые двери для персонала. По его словам, у площадки достаточно пожарных выходов, а за закрытыми дверьми были служебные помещения.

Также он утверждал, что здание было построено по действующим нормативам и перед введением в эксплуатацию проходило множество инстанций, включая пожарные нормы, МЧС и экологию. Кроме того, Агаларов уточнил, что после пожара были обнаружены неповрежденные огнем помещения, что свидетельствует о максимальной работе огнезащитных систем.

Трагедия в подмосковном "Крокусе" произошла 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" вооруженные автоматами люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, после чего спровоцировали пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

