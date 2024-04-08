Пострадавших при пожаре в "Крокусе" признают потерпевшими по делу о халатности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пострадавших в результате пожара в "Крокус Сити Холле" признают потерпевшими по уголовному делу о халатности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную палату адвокатов.

"Сейчас возбуждено дело в связи с найденными нарушениями в части пожарной безопасности и действий пожарной команды "Крокуса". Дело возбуждено по статье 293 УК РФ ("Халатность")", – отметила глава группы бесплатной юридической помощи пострадавшим Ирина Фаст.

Как она подчеркнула, признание потерпевшими произойдет автоматически, представители группы вызовут пострадавших и вынесут соответствующее постановление. Остальные могут направить заявление в следственные органы, отказ можно будет обжаловать, уточнила Фаст.

По словам руководителя группы, статус потерпевшего предоставляет право на участие в следствии, становление вопросов перед экспертами, получение копий документов и заявление гражданского иска. Кроме того, потерпевшие смогут потребовать компенсации утрат и потерь, куда входит возмещение вреда в связи с потерей кормильца и повреждением здоровья.

"Отвечать за ущерб будут работодатели виновных лиц. В отличие от уже возбужденного дела о терроризме, в данном случае будет реальный ответчик и реальная возможность взыскания компенсаций за потери", – сказала она.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК РФ установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. В телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

