Девять детей из шести семей остались сиротами после теракта в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девять детей из шести семей остались сиротами из-за гибели родителей в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом в своем телеграм-канале заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Слава богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то – бабушка", – сказала она.

Специалисты, если это было необходимо, подключились к пострадавшим семьям и помогли им. Также омбудсмен указала, что пятеро из шести госпитализированных детей уже выписаны домой. В больнице остался только 12-летний мальчик, которого уполномоченный уже навестила.

"К счастью, он уже в сознании, однако пока в реанимации. По словам врачей, состояние все еще тяжелое, но динамика положительная", – уточнила Львова-Белова.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась вечером 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал. В больницах все еще остаются 37 пациентов.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал 11 из них – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

Позднее ФСБ задержала еще троих вероятных пособников. Фигурантов дела выявили в Москве, Екатеринбурге и Омске.