Число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 551

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Число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 551, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Московской области.

Это данные по состоянию на 06:00 30 марта. Среди пострадавших 15 детей. Уточняется, что большинство пострадавших направили на амбулаторное лечение.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, среди них 5 детей. Следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

Кроме того, девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Речь идет о жителях Вахдатского района страны, которых подозревают еще и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

Следователям удалось доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.