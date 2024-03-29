Девять человек задержали в Таджикистане по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

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Девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в таджикских спецслужбах.

По данным специалиста, речь идет о жителях Вахдатского района страны, которых подозревают еще и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

По данным СМИ, совершившие теракт могли быть завербованы при помощи телеграм-канала, который принадлежит афганскому крылу ИГ.

Трагедия в "Крокусе" произошла 22 марта, когда преступники зашли в здание, открыли стрельбу, а потом подожгли здание. В результате 143 человека погибли, еще 382 – пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, включая четверых нападавших. Последних отправили в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позднее заключили под стражу восьмого подозреваемого.