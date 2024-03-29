Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" достигло 382

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Количество пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 382. Об этом ТАСС сообщили в центре медицины катастроф.

По словам собеседника агентства, среди пострадавших – девять детей. Также 217 раненым оказали амбулаторную помощь. Ранее 165 человек госпитализировали, 96 из них уже выписали, уточнил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что вопрос о реконструкции "Крокуса" на повестке дня Кремля и общественности не стоит. Потому что, по его словам, сейчас идет активная фаза следствия и говорить о восстановлении концертного зала и занимать какую-либо позицию пока рано.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.