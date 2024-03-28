СК РФ обнаружил связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Следователи подтвердили связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным СК РФ, к таким выводам эксперты пришли после анализа изъятых у подозреваемых технических устройств и сведений о финансовых операциях.

"В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления", – говорится в сообщении.

В Следкоме уточнили, что первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был спланирован и тщательно подготовлен.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а следом подожгли концертный зал. По итогу погибли 143 человека, а пострадали 360.

Спецслужбы совместно с полицией задержали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая. Спустя время суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, а следом арестовал восьмого подозреваемого.

Позже следователи нашли и задержали еще одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов. Теперь следствие будет ходатайствовать об аресте злоумышленника.

