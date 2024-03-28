Второй обвиняемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" обжаловал решение об аресте

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Исроил Исломов, который проходит по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" в качестве обвиняемого, подал апелляцию на свой арест. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Ранее сын Исроила Исломова Аминчон первым обжаловал свой арест.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а следом подожгли концертный зал. По итогу погибли 143 человека, а пострадали – 360.

Силовики совместно с полицией задержали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая. Спустя время суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, а следом арестовал восьмого подозреваемого.

