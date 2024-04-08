Попавший под машину террористов в "Крокусе" 8-летний хоккеист выписан из больницы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Восьмилетнего хоккеиста Илью, попавшего под машину террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", выписали из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на отца мальчика Игоря Толпыкина.

По словам мужчины, сын уже дома, и в ближайшие две недели ему необходим покой. Затем мальчик встанет на костыли, а далее его ожидает реабилитация в санатории. Пока ребенок передвигается на инвалидной коляске. Чтобы встать на костыли, у него должна зажить сломанная ключица.

Отец отметил, что врачи дают позитивные прогнозы, поэтому мальчик сможет вернуться на лед. Реабилитация займет до двух месяцев.

Ребенок пострадал, когда его семья выбралась из "Крокус Сити Холла". Спасшиеся бежали к парковке, и в этот момент ребенка сбил автомобиль террористов. В результате Илья получил переломы ключицы и бедра, ушиб легких и сотрясение мозга. Также в больнице оказалась его 11-летняя сестра Ирина. Мальчику сделали две операции.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.