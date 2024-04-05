В больницах столицы остаются 37 пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В больницах Москвы остаются 37 пострадавших после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В тяжелом состоянии из них только трое", – цитирует РИА Новости.

Трагедия в "Крокусе" произошла вечером 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, 551 пострадал.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем Басманный суд Москвы арестовал 10 из них – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Позднее сотрудники спецслужб задержали в трех российских городах еще троих вероятных пособников террористов.