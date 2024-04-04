Отделка стен зала "Крокуса" могла быть причиной быстрого распространения огня – ТАСС

Фото: ТАСС/AP/Russian Emergency Ministry Press

Материалы, использованные при отделке стен зала в "Крокус Сити Холле", могли способствовать стремительному распространению пожара, устроенного террористами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала "Крокус Сити Холла" были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами", – информировал собеседник агентства.

По его словам, материалы имеют свойство не только быстро воспламеняться, но и выделять токсичные вещества при горении. Сейчас правоохранительные органы изучают и анализируют сертификаты соответствия.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадал 551 человек, следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых непосредственных исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая.

