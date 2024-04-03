Песков прокомментировал передачу США данных о возможности теракта в "Крокусе"

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Кремль не располагает данными о том, что США действительно передали РФ данные о возможности теракта в "Крокус Сити Холле", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

"Это не является нашей компетенцией, потому что подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб", – уточнил он.

Ранее западные СМИ со ссылкой на американских чиновников заявили, что Вашингтон за 2 недели предупредил Москву, что концертный зал в "Крокусе" может стать потенциальной целью атаки. По словам директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, переданная информация была слишком общей и не позволила до конца выявить всех участников нападения.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, 551 пострадал.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек. Затем столичный суд арестовал 10 из них – четверых нападавших, троих пособников, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.