Захарова пообещала не допустить неточностей в расследовании теракта в "Крокусе"

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Россия тщательно и выверенно проведет расследование теракта в "Крокус Сити Холле" и не позволит его организаторам прицепиться к каким-либо неточностям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Он отметила, что предыдущие действия киевского режима, за которым стоит Запад, очевидно "наталкивают на соответствующие выводы" о теракте. Однако, подчеркнула Захарова, сперва необходимо дождаться результатов расследования.

"Это нужно сделать тщательно, выверенно, в том числе в память о погибших, о жертвах, потому что мы не должны дать повода тем, кто организовывал эти теракты – не просто реализовывал, а именно организовывал – прицепиться или зацепиться за какие-то неточности", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва требует от Киева немедленно прекратить поддержку терроризма, выдать виновных и возместить ущерб жертвам. Там отметили, что нарушение конвенций по антитеррору повлечет ответственность для Киева. Кроме того, в дипведомстве добавили, что проведенные российскими органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут на Украину.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадали 551 человек, следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых непосредственных исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая.

