США за 2 недели сообщали РФ, что теракт может произойти в "Крокусе" – WP

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Соединенные Штаты за две недели до теракта в "Крокус Сити Холле" предупредили власти России, что концертный зал может стать потенциальной целью атаки. Об этом со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией, сообщает газета The Washington Post.

Источники сообщили, что США передали эти данные России за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.

Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Террористы проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадал 551.

В настоящее время арестованы 10 человек: четверо исполнителей теракта, трое пособников террористов, сдавший преступникам квартиру, обвиняемый в финансировании напавших на "Крокус" и перечисливший средства для обеспечения проживания исполнителей. В общей сложности спецслужбы задержали 11 человек.