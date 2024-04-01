Следователи начали изучать документы, изъятые в МЧС по делу о теракте в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следственная группа начала изучать изъятые в подмосковном главке МЧС материалы проверок пожарной безопасности "Крокус Сити Холла" в рамках уголовного дела о теракте, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Следователи изъяли уже все материалы проверок противопожарного состояния концертного зала.

31 марта глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел очередное оперативное совещание на месте ЧП. Ему рассказали о работе по разным направлениям, в том числе по экспертному и криминалистическому сопровождению следствия.

Также Бастрыкин доложил Владимиру Путину, что следствие проверяет возможные нарушения требований безопасности системы пожаротушения в "Крокус Сити Холле". С этой целью изъяты пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы концертного зала.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди, вооруженные автоматами, ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, среди которых 5 детей, а пострадал 551 человек.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.