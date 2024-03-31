В МИД РФ заявили, что нарушение Украиной конвенции по антитеррору повлечет ответственность

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Москва требует от Киева немедленно прекратить поддержку терроризма, выдать виновных и возместить ущерб жертвам. Также нарушение конвенций по антитеррору повлечет ответственность для Украины. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Помимо этого, проведенные российскими органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут на Украину. В МИД указали, что совершенный 22 марта теракт в "Крокус Сити Холле" – не первая террористическая атака против России за последнее время.

Более того, российское дипведомство передало Украине в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) требования о немедленном аресте и выдаче причастных к терактам в РФ, в том числе об аресте главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Указывается, что Малюк признался в организации Киевом подрыва Крымского моста в октябре 2022-го и раскрыл подробности организации других террористических актов в России.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы в курсе, кто является организаторами терактов против России. Москва сделает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности.

Теракт в "Крокусе" случился вечером 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание, стали стрелять по людям, а затем устроили пожар. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 144 человека, пострадал 551.

Силовики задержали 11 человек, включая четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Спустя время суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, а потом заключил под стражу восьмого подозреваемого. А 29 марта столичный суд арестовал девятого фигуранта дела.