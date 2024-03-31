Акция по высадке цветов в память о погибших в "Крокусе" прошла в РФ 31 марта

Фото: телеграм-канал "Росмолодёжь"

Акция по высадке крокусов в память о погибших и пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" прошла 31 марта в России. Об этом Росмолодежь сообщила в своем телеграм-канале.

В публикации указано, что крокус, который также известен под названием шафран, символизирует надежду и возрождение. Отмечается, что акции по высадке цветов прошли и в новых регионах России.

Ранее сообщалось, что изображения с журавлями, сформированные из свечей, зажгли у стен "Крокус Сити Холла" в память о жертвах трагедии. Также 30 марта у стихийного мемориала прошел благотворительный концерт. В течение всего дня люди несли цветы к зданию.

Теракт произошел 22 марта. Вооруженные люди зашли здание, открыли стрельбу по посетителям, а затем устроили пожар. Согласно последним данным, погибли 144 человека, пострадали еще 551. Следователи смогли установить личности 134 погибших.

На следующий день, 23 марта, правоохранители задержали 11 человек, включая четырех предполагаемых нападавших, который Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта суд арестовал девятого фигуранта дела. Его выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.