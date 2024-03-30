СК установил личности 134 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

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Следственный комитет России определил личности 134 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом, как уточнили следователи, в отношении других неопознанных погибших проводятся генетические экспертизы.

"Также следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления", – сказано в сообщении.

При этом на совещании с главой СК РФ Александром Бастрыкиным сообщили, что работа следователей, криминалистов и экспертов осуществляется в круглосуточном режиме, включая следственные мероприятия с обвиняемыми.

"Бастрыкин обратил внимание на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту, что позволит установить весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков", – подчеркнули в ведомстве.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, а пострадал 551 человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы арестовали девятого фигуранта дела, которого накануне нашли и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

Кроме того, девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Речь идет о жителях Вахдатского района страны, которых подозревают еще и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

Следователям удалось доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.

