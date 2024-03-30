30 марта, 18:22Происшествия
СК установил личности 134 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов
Следственный комитет России определил личности 134 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
При этом, как уточнили следователи, в отношении других неопознанных погибших проводятся генетические экспертизы.
"Также следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления", – сказано в сообщении.
При этом на совещании с главой СК РФ Александром Бастрыкиным сообщили, что работа следователей, криминалистов и экспертов осуществляется в круглосуточном режиме, включая следственные мероприятия с обвиняемыми.
"Бастрыкин обратил внимание на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту, что позволит установить весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков", – подчеркнули в ведомстве.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, а пострадал 551 человек. Следователи возбудили уголовное дело.
Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.
29 марта Басманный суд Москвы арестовали девятого фигуранта дела, которого накануне нашли и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.
Кроме того, девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Речь идет о жителях Вахдатского района страны, которых подозревают еще и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).
Следователям удалось доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.
Число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 551