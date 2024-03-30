Представители зарубежных посольств в Москве возложили цветы к мемориалу рядом с "Крокусом"

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Главы и сотрудники аккредитованных в Москве дипмиссий зарубежных государств возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.

Церемония прошла на девятый день трагедии. В ней приняли участие послы несколько десятков стран, в том числе недружественных России. Среди них были послы США и стран ЕС. Также цветы возложили представители международных организаций.

В ходе акции памяти была объявлена минута молчания. Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) отслужит заупокойную литию у "Крокус Сити Холла".

Меры безопасности у мемориала около "Крокус Сити Холла" усилены. У мемориала, организованного на месте теракта, установлена сцена. Со стороны МКАДа проход к мемориалу перекрыли ограждениями. Сотрудники полиции досматривают тех, кто пришел возложить цветы. Кроме того, металлодетекторы стоят по пути от метро "Мякинино".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, среди них 5 детей. Пострадал 551 человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

Кроме того, девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Речь идет о жителях Вахдатского района страны, которых подозревают еще и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

Следователям удалось доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.