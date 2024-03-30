У стен "Крокус Сити Холла" зажгли фигуры журавлей в память о жертвах теракта

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Изображения с журавлями, сформированные из свечей, зажгли вечером у стен "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 30 марта, на девятый день трагедии у стихийного мемориала состоялся благотворительный концерт. При этом весь день люди несли к "Крокус Сити Холлу" цветы.

Почтить память погибших не только простые граждане, но и представители примерно 130 дипмиссий и международных организаций. Аналогичные церемонии прошли в Якутске, Владивостоке, Екатеринбурге и других городах РФ.

До этого сообщалось, что в самом начале акции памяти была объявлена минута молчания. Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) отслужил заупокойную литию.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, среди них 5 детей. Пострадал 551 человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Силовики задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

Кроме того, девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Их подозревают также и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

Между тем следователи смогли доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По версии СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины.

