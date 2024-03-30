Концертные залы, цирки, музеи, кинотеатры в Москве усилили меры безопасности после теракта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Форум-выставка "Россия" на ВДНХ, торговые центры, а также цирки, музеи, кинотеатры, концертные залы и другие культурные площадки России усиливают меры безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает ТАСС со ссылкой на представителей культурных учреждений.

К примеру, на выставке "Россия" ввели дополнительные правила доступа. Теперь все посетители проходят на территорию ВДНХ только через контрольно-пропускной пункт, расположенный в арке главного входа. Там досматривают личные вещи каждого гостя с использованием специального оборудования.

В "Росгосцирке" также решили усилить меры безопасности в дни проведения цирковых представлений. В частности, организованы комплексное взаимодействие с территориальными органами МВД РФ и беспрепятственный доступ к эвакуационным выходам. В цирках усилили досмотр на время проведения мероприятий, а в случае возникновения нештатной ситуации обеспечен беспрепятственный проезд спецтранспорта к зданию цирка.

Член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев рассказал, что кинотеатры и торговые центры также усилили меры контроля. Там идут проверки, усиление личного состава частных охранных предприятий и всех структур, обеспечивающих охрану ТЦ, поскольку большинство коммерческих кинотеатров находятся в торговых центрах и обязанность по безопасности лежит именно на последних.

В Российском национальном музее музыки сообщили, что пропускной режим на всех площадках музея поводят вооруженные подразделения Росгвардии, а усиление несения службы проведено еще с 24 февраля 2022 года. Также в Музее музыки круглосуточную дежурит пост МЧС РФ.

Пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский напомнил, что концертная площадка расположена на территории официальной резиденции президента России, поэтому безопасность здесь обеспечивает Федеральная служба охраны.

В связи с терактом и повышенным уровнем террористической угрозы усилен досмотр всех посетителей как Кремлевского дворца, так и Музеев Московского Кремля. При этом проверки и учения в самом Кремлевском дворце проходят на постоянной основе.

В МТС Live Холл сообщили, что свыше 20% затрат на проведение мероприятий приходится на обеспечение безопасности площадок. В "ВТБ-Арена" сказали, что делают все необходимое для обеспечения безопасности зрителей.

В "Клубе Алексея Козлова" также усилили меры безопасности. Там проверили эвакуационные выходы, ⁠пожарные сигнализации, тревожные кнопки, камеры видеонаблюдения, а также провели дополнительный инструктаж персонала и усилили охрану с момента открытия заведения.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадали – 382, следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

Кроме того, девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Речь идет о жителях Вахдатского района страны, которых подозревают еще и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

Следователям удалось доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.