В акции памяти у "Крокус Сити Холла" приняли участие 130 представителей дипмиссий

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Представители примерно 130 дипмиссий и международных организаций пришли на акцию памяти погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

По информации ведомства, 30 марта прошла церемония возложения цветов к стихийному мемориалу у "Крокус Сити Холла", на которую пришли более 250 сотрудников дипмиссии из США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки, а также представители ООН, ЕАЭС и других организаций.

"Глубоко признательны уважаемым представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час", – сказано в заявлении МИД РФ.

Акция состоялась на девятый день после теракта. Аналогичные церемонии прошли в Якутске, Владивостоке, Екатеринбурге и других городах РФ.

Ранее стало известно, что в самом начале акции была объявлена минута молчания. Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) отслужил заупокойную литию.

В связи с акцией меры безопасности у мемориала были усилены. Полицейские досматривали тех, кто приходил возложить цветы. Кроме того, металлодетекторы стояли и по пути от метро "Мякинино".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, среди них 5 детей. Пострадал 551 человек. Следователи возбудили уголовное дело.

Силовики задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

Кроме того, девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Их подозревают также и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

Между тем следователи смогли доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По версии СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины.

