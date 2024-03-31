СК продолжает работать над признанием потерпевшими людей в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину доложили на месте трагедии в "Крокус Сити Холле", что продолжается процесс признания потерпевшими посетителей концертного зала и выдачи им вещей и транспортных средств. Об этом СК РФ сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что 31 марта Бастрыкин на месте ЧП провел очередное оперативное совещание. Ему также рассказали о работе по разным направлениям, в том числе по экспертному и криминалистическому сопровождению следствия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин после теракта в "Крокусе" регулярно получал доклады по линии силовиков. По его словам, президенту РФ докладывали и о том, как готовилось и проводилось задержание предполагаемых террористов.

Теракт случился вечером 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание, стали стрелять по людям, а затем устроили пожар. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 144 человека, пострадал 551.

Силовики задержали 11 человек, включая четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Спустя время суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, а потом заключил под стражу восьмого подозреваемого. А 29 марта столичный суд арестовал девятого фигуранта дела.