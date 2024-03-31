Путину напрямую докладывали о задержании террористов – Песков

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин после теракта в "Крокус Сити Холле" постоянно получал доклады по линии силовиков. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину, опубликованному в телеграм-канале журналиста.

"Потом уже и утром работа продолжилась. И совещания (проводились. – Прим. ред.), и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте. По прямой связи на него выходят руководители, в первую очередь на тот момент силовых структур", – сказал Песков.

Со слов пресс-секретаря президента РФ, главе государства докладывали о том, как готовилось и как осуществлялось задержание.

Накануне Песков сообщал, что Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в "Крокус Сити Холле". Представитель Кремля уточнил, что президент пропускает такие происшествия полностью через себя.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужбы РФ знают, кто является организаторами террористических акций против России. Он подчеркнул, что российская сторона сделает все необходимое, чтобы их наказать.

Трагедия в Подмосковье произошла вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар.

В результате погибли 144 человека. Пострадал 551 человек. Следователям удалось установить личности 134 погибших.

Правоохранительные органы задержали 11 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела. Его выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.